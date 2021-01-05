شكرا لقرائتكم خبر عن "وافي" توافق على استحواذ "سمو القابضة" على مشروع "أبراج لمار" بجدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت لجنة البيع والتأجير على الخارطة (وافي)، في السعودية على استحواذ شركة سمو القابضة على مشروع أبراج لمار، الواقع بحي الشاطئ في محافظة جدة، بعد تعثر شركة لمار للاستثمار والتطوير العقاري وتوقفها عن استكمال بناء المشروع، وانتهاء المهل التي منحت لها للتصحيح.

وبحسب بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للجنة، تهدف عملية الاستحواذ المحافظة على حقوق المشروع وما عليه من التزامات، وتشمل حقوق المشترين للوحدات وإكمال أعمال تطوير المشروع ومرافقه.

وجاء قرار اللجنة التزاماً بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنظمة لأنشطة البيع والتأجير على الخارطة الرامية لحفظ حقوق جميع الأطراف أصحاب العلاقة في المشروع من المشترين والمودعين والممولين.

والمشروع يقع بالواجهة البحرية لكورنيش جدة والمكون من برجين تحت الإنشاء بعدد 65 طابقاً و58 طابقا، ويضمان 743 شقة سكنية، ويرتبطان ببعضهما بعضا عن طريق دور الميزانين وأدوار المواقف.

ولجنة البيع أو التأجير على الخارطة تشكلت بقرار مجلس الوزراء بمشاركة كل من وزارة الشؤون البلدية، والبنك المركزي السعودي، ووزارة التجارة، ووزارة العدل، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وعضوين من القطاع الخاص، حيث تٌعنى بالترخيص لنشاط التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة.

ومؤخرا، أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الاسكان السعودية، اكتمال حجز أكثر من 80% من الوحدات السكنية للمرحلة الأولى بمشروع لؤلؤة الديار في مدينة ينبع، الذي يُعد ضمن شراكة استراتيجية بين وزارة الإسكان وإحدى شركات التطوير العقاري، داعياً الأسر الراغبة بالاستفادة من المشروع إلى زيارته والاطلاع على فلل العرض وحجز ما يلائمهم وفق إجراءات سهلة وميسّرة.

يذكر أن مشروع لؤلؤة الديار يشهد حالياً تسارعاً في حركة البناء بنسب إنجاز مُتقدمة تراعى فيه توفير الضمانات اللازمة وجودة التنفيذ والالتزام بالأوقات المحددة، تحت إشراف ومتابعة برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي".