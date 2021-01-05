شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية تقدم خدماتها لمنسوبي وزارة الدفاع في الحد الجنوبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية خدماته لمنسوبي وزارة الدفاع في الحد الجنوبي، وذلك من خلال إقامة معرض متنقل مشترك بين برنامج الإسكان في وزارة الدفاع و"سكني" ومجموعة سامبا المالية في الحد الجنوبي بين منطقتي جازان ونجران، الذي افتتح مؤخرا.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً للدور الذي يؤديه برنامج "سكني" ممثّلاً بإدارة الإسكان المؤسسي، التي تعمل على تذليل العقبات وتوفير جميع التسهيلات والخدمات لمنسوبي القطاعات الحكومية المتنوعة بما يمكّنهم من تملّك المسكن الأول ضمن خيارات وحلول عدة.

وتمثّل الشراكة مع وزارة الدفاع لخدمة منسوبيها واحدة من أهم الشراكات لكونها تُعنى بجميع منسوبي وزارة الدفاع وتعكس التقدير لجهودهم في حماية الوطن، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويوفّر المعرض مجموعة من الخدمات المتنوعة لمنسوبي وزارة الدفاع، كالتعريف بالقرض العقاري المدعوم ومنتجاته، وأبرز الحلول السكنية التي يتيحها البرنامج مثل إمكانية شراء الوحدات الجاهزة أو الوحدات تحت الإنشاء أو البناء الذاتي لتلبية مختلف الرغبات.

كما يتيح المعرض عدداً من المستشارين العقاريين لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية للمستفيدين، وكذلك موظفي الاستحقاق السكني للتأكد من تسجيل منسوبي وزارة الدفاع في موقع وتطبيق "سكني"، وكذلك وجود ممثلي مجموعة سامبا المالية لتقديم العروض الحصرية وجميع الخدمات المصرفية لمنسوبي وزارة الدفاع واستعراض جميع التسهيلات المالية.

ومؤخرا، ارتفع متوسط أعداد الأسر في السعودية، التي سكنت منازلها ضمن برنامج سكني، منذ بداية العام حتى شهر نوفمبر بنحو 48%، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، كما ارتفع متوسط أعداد الذين استفادوا من البرنامج بنحو 57%، مقارنة بالأشهر ذاتها من العام الماضي.

وتجاوز أعداد الأسر، التي استفادت من برنامج "سكني" خلال العام الجاري 33 ألف أسرة شهريا، فيما كانت لا تتجاوز 21 ألف أسرة خلال الفترة نفسها من العام 2019.