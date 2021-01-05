شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتمسك بالإيجابية - تحليل - 5-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من استمرار تعرض سعر الزوج للضغوط السلبية بهبوط مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20, إلا أن الثبات المتكرر فوق دعم القناة الفرعية الصاعدة والممتد نحو 125.70 يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد خلال الفترة الحالية.

لتأكيد الاستمرارية الإيجابية يحتاج السعر لعزم إيجابي ليمكنه ذلك من القفز فوق العائق المستقر عند 126.60 ومن ثم ليبدأ بتسجيل الأهداف الإضافية والتي تبدأ من 127.40 و 128.30 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.75 و 126.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم