شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحتاج لعزم إيجابي جديد-تحليل - 5-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتقديمه لتداولات جانبية مختلطة بالرغم من استقراره ضمن محاور القناة الصاعدة ليتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك والمتمركز حاليا دون مستوى 80, نذكر بأهمية مراقبة تصرف السعر في حال وصوله للدعم الإضافي المستقر عند 139.30 لما له أثر بتحديد الاتجاه العام للتداولات الحالية.

نذكر بأن ثبات الدعم المذكور سابقا سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي لنتوقع تشكيله بذلك لاندفاع صاعد جديد بهدف الوصول نحو 141.80 بشكل أولي, أما تسلله دون هذا الدعم فإن ذلك سيجبره على تشكيل ارتداد تصحيحي هابط ليتكبد بذلك خسائر لحظية بدأ من 137.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.30 و 141.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد