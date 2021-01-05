شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يبتعد عن ذروة عامين ونصف بعد إعلان الإغلاق العام فى بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى عامين ونصف ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تجدد المخاوف حول الاقتصاد البريطاني ، خاصة بعد إعلان الإغلاق العام فى المملكة المتحدة ، للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.3553$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3568 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.3613$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.7% مقابل الدولار ،فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى عامين ونصف عند 1.3703$.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني"بوريس جونسون" إغلاقا عاما شاملا فى المملكة المتحدة ، بما فى ذلك إغلاق المدارس والجامعات وتحويلها فى الغالب إلى نظام التعليم عن بعد ،و ذلك حتى منتصف شهر شباط /فبراير المقبل على الأقل مع إمكانية التمديد.

وقال جونسون إن الجهود الجماعية كانت ستنجح فى محاربة السلالة الأصلية من فيروس كورونا ، لكن السلالة الجديدة تنتشر بوتيرة تنذر بالخطر ،وأكثر قابلية للانتشار بنسبة تتراوح بين 50 إلى 70% من الشكل القديم للفيروس التاجي.

يأتي هذا القرار قبيل ما يتوقع الخبراء أنه سيكون أسوأ الأسابيع التي تشهدها البلاد فى مواجهة تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا ، فى الوقت نفسه تستمر السلطات الصحية فى عرض جرعات اللقاحات الجديدة للفيروس على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.