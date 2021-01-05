شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق دبي يخترق 2600 نقطة بعد ارتفاع 1.17% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

قفز مؤشر سوق دبي المالي بأكثر من 1.17% عند بدء تداولات الثلاثاء مخترقا مستوى 2600 نقطة، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.26% إلى 5102 نقطة في مستهل تعاملات الجلسة.، وكانت سجلت مؤشرات الأسهم المحلية ارتفاعات قوية في ثانية جلسات العام الجديد يوم الإثنين وسط سيولة بـ887 مليون درهم، وعلى وقع استمرار شهية شراء الأجانب الذين ضخوا في الأسواق 238 مليون درهم كمحصلة شرائية في غضون يومين.

وسجل مؤشر سوق دبي ارتفاعاً بنسبة 2.89% إلى 2579 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ مطلع مارس/ آذار 2020، بينما واصل سوق أبوظبي الصعود بنسبة 0.72% إلى 5115.46 نقطة.

وهيمن السهمان القياديان «إعمار العقارية» و«الدار» على تداولات السوقين يوم الإثنين، حيث استقطب الأول 135 مليون درهم مغلقاً عند 3.77 درهم، وارتفع 5.3% بينما استحوذ الثاني على أكثر من 100 مليون درهم وارتفع 1.26% إلى مستوى 3.21 درهم.

وكان من أبرز الارتفاعات الأخرى «الإمارات دبي الوطني» 4.28%، و«دبي للاستثمار» 4.08%، و«دبي الإسلامي» 1.74% و«إعمار مولز»1.61%، و«أبوظبي الأول»0.91% و«أدنوك للتوزيع» 3.42% و«اتصالات»0.71% و«أبوظبي الإسلامي» 0.43%، و«العربية للطيران» 1.56%.

