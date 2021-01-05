شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يفشل باختراق المقاومة– تحليل - 5-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر البلاتين بتداولاته الأخيرة بتحقيق الاختراق المطلوب لمقاومة القناة الصاعدة والممتدة نحو 1115.00 لنلاحظ انحصاره مؤخرا ضمن مسار ضيق متمثل بالمقاومة الحالية بينما يشكل مستوى 1045.00 مستوى الدعم أمام الارتداد السلبي المؤقت.

نتوقع استمرار تذبذب السعر حاليا ضمن المسار الجانبي الحالي لنتخذ بذلك الحيادية لحين تجاوزه للمحاور المسيطرة لنتمكن من تحديد الأهداف المتوقعة للفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1045.00 و 1140.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور