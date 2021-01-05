شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يصمد فوق الدعم– تحليل -5-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر النحاس الصاعد باستقراره المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ تذبذبه مؤخرا قرب مستوى 3.5900, لابد من التأكيد على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي ليساهم ذلك بتحقيق الأهداف الإضافية والتي تتمركز حول 3.6400 وصولا نحو 3.7900 بتداولات الفترة القادمة.

نود التذكير بأهمية ثبات مستوى الدعم المستقر عند حاليا قرب 3.5100 ولنشير إلى أن محاولة اندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 سيدعم ترجيحنا الصاعد لحين الوصول نحو الأهداف الإيجابية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.5050 و 3.6400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد