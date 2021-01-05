الاقتصاد

الدولار مقابل الفرنك يكسر الدعم – تحليل - 05-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من كسر مستوى 0.8820 ويحاول الثبات دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 0.8730 كمحطة تالية.

 

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 0.8875 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8730 والمقاومة 0.8850

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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