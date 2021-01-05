شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع من جديد – تحليل - 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بإيجابية ملحوظة بعد الانخفاض القوي الذي شهده مساء يوم أمس، ليقترب من العودة إلى القناة اللحظية الصاعدة، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7800.

مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية تدعم التوقعات بالارتفاع، مع الانتباه إلى أن كسر 0.7625 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7650 والمقاومة 0.7800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد