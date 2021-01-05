شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت تحت الضغط السلبي – تحليل - 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر عقود خام برنت من الثبات طويلاً فوق 52.45، ليرتد هبوطاً بشكل قوي ويكسر دعم القناة الرئيسية الصاعدة ويغلق الشمعة اليومية دونه، مما يقود السعر لإجراء تصحيح هابط محتمل، يستهدف اختبار مستوى 48.50 على المدى القريب.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد تداولات سلبية خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 51.55 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لاستئناف المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.50 والمقاومة 52.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط