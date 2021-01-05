شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يكسر الدعم – تحليل - 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط كسراً قوياً لدعم القناة الصاعدة واستقر دونه، مما يضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط المتوقع خلال الجلسات القادمة، ليتجه نحو زيارة مناطق 45.67 كهدف سلبي أول.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، بدعم من التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن اختراق 48.45 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 46.00 والمقاومة 48.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط