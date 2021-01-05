شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تبني قاعدة دعم – تحليل - 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على ثباته فوق مستوى 26.88، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي تملك أهداف إيجابية تبدأ عند 28.30.

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 26.88 والأهم فوق 26.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.88 والمقاومة 28.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد