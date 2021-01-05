شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يؤكد الاختراق – تحليل - 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم أمس فوق مستوى 1928.60، ليؤكد فتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة على المدى القصير والمتوسط، مع الإشارة إلى أن محطّتنا التالية تتواجد عند 1970.00.

سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب بعض التذبذب الجانبي المؤقت قبل استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1928.60 قد يضغط على السعر لاختبار مناطق 1892.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1928.00 والمقاومة 1960.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد