شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يفقد العزم – تحليل - 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية يوم أمس بعد أن وجد دعم قوي عند مستوى 1.2688، لكنه توقّف عند المتوسط المتحرك 50 الذي شكّل مقاومة لحظية جيدة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك فقد عزمه الإيجابي، مما يشكّل عوامل سلبية تدعم فرص استئناف المسار الرئيسي الهابط.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم بشرط الثبات دون 1.2780، مع الإشارة إلى أن كسر 1.2688 مطلوب لتأكيد فتح الطريق أمام زيارة مستوى 1.2585 كهدف سلبي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2670 والمقاومة 1.2820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط