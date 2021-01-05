شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يقترب من الهدف الأول – تحليل - 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الين انخفاض إضافي يوم أمس واقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 102.50، ليرتد صعوداً ويستقر حول 103.00، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي أمام السعر، بينما فقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي ليصل إلى مناطق التشبع في الشراء.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 102.15، مع التذكير بأهمية الثبات دون 103.65 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 102.30 والمقاومة 103.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط