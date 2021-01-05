شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لليورو للجلسة الثانية على التوالي بالقرب من الأعلى لها في ثلاثة أعوام أمام الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها في أكثر من عامين ونصف أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز.

في تمام الساعة 06:39 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.17% إلى مستويات 1.2269 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2248، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2277، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.2247.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تعكس تراجعاً 2.0% مقابل ارتفاع 2.6% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 3.9% مقابل 8.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة التغير في البطالة والتي قد تعكس ارتفاعاً 30.5 ألف مقابل ارتفاع 25.3 ألف في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقبل صدور قراءة المؤشر ذاته لألمانيا التي قد تظهر ارتفاعاً 10.0 ألف مقابل تراجع 39.0 ألف في تشرين الثاني/نوفمبر.

وصولاً إلى الكشف من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل عن القراءة السنوية لمؤشر القروض الخاصة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 3.3% مقابل 3.1% في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-3 أيضا عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تظهر هي الأخرى تسارع النمو إلى 10.6% مقابل 10.5% في تشرين الأول/أكتوبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.6 مقابل 57.5 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساعاً إلى ما قيمته 66.0 مقابل 65.4.0 في تشرين الثاني/نوفمبر.

وصولاً إلى مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في حلقة نقاش افتراضية تحت عنوان "إجراءات الاحتياطي الفيدرالي أثناء جائحة فيروس كورونا" في الاجتماع السنوية للجمعية الاقتصادية الأمريكية، ويأتي ذلك قبل أن نشهد غداً الأربعاء كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير وسط طلع الأسواق لأي تلميحات حول زيادة مشترياته من السندات هذا العام.