شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار الفضة بالقرب من الأعلى لها في أربعة أشهر مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها منذ منتصف أيلول/سبتمبر وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في الاجتماع السنوية للجمعية الاقتصادية الأمريكية.

في تمام الساعة 06:57 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 0.26% لتتداول عند 27.43$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 27.36$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.15% إلى 89.74 مقارنة بالافتتاحية عند 89.86.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.6 مقابل 57.5 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساعاً إلى ما قيمته 66.0 مقابل 65.4.0 في تشرين الثاني/نوفمبر.

وصولاً إلى مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في حلقة نقاش افتراضية تحت عنوان "إجراءات الاحتياطي الفيدرالي أثناء جائحة فيروس كورونا" في الاجتماع السنوية للجمعية الاقتصادية الأمريكية، ويأتي ذلك قبل أن نشهد غداً الأربعاء كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير وسط طلع الأسواق لأي تلميحات حول زيادة مشترياته من السندات هذا العام.

كما تتطلع الأسواق غداً الأربعاء لما سوف ستفر عنه نتائج انتخابات الإعادة على مقاعد ولاية جورجيا لمجلس الشيوخ والتي سنعقد اليوم الثلاثاء، وبالأخص أن بحصول الحزب الجمهوري على أحد المقعدان يكون قد حصل على أغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ، بينما حصول الحزب الديمقراطي على المقعدان سيجعله لديه 50 مقعد من أصل 100 مقعد.

وفي تلك الحالة سيكون الفصل في أي تشريع يكون عليه انقسام 50 مع و50 ضد في مجلس الشيوخ من قبل رئيس المجلس والذي في تلك الحالة سيكون نائبة الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدين، هي كامالا هاريس، ما ستجعل الديمقراطيين معهم الرئاسة ومجلس النواب وضمنياً مجلس الشيوخ ما يتيح للإدارة الأمريكية الجديدة التي ستتولى زمام أمور البيت الأبيض في 20 من كانون الثاني/يناير تمرير أي مشروع قانون لاحقاً.

ونود الإشارة، لكون أعضاء الحزب الديمقراطي الدعم للتوسع في إقرار التحفيز لدعم المواطنين الأمريكيين في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، أعربوا مؤخراً عن كونهم سيدفعون بشكل سريع لإقرار مشروع قانون إغاثة أخر تحت عنوان المدفوعات المباشرة ومساعدات الولايات والحكومات المحلية عقب تولى الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب وقع مؤخراً على مشروع قانون الإغاثة لمواجهة تداعيات كورونا والتمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون، وتلى ذلك تمرير مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيين لمشروع قانون زيادة المدفوعات المباشرة من 600$ إلى 2,000$ للفرد أو 4,000$ لكل زوجين مثلما طلب ترامب مسبقاً، إلا أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين أرجي البت في مشروع القانون.

وفي سياق أخر، أفاد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي في مطلع هذا الأسبوع بأن هناك سلالة جديدة من الفيروس التاجي سريعة وشديدة التفشي ظهرت في مدينة نيويورك، وذلك مع تأكيده على أن إطلاق اللقاح في بلاده التي قفزت بها الحالات اليومية المصابة بفيروس كورونا لقربة 300 ألف حالة يومياً بعد عطلة نهاية العام يزداد سرعته ويمكن أن يسير على الطريق الصحيح في غضون أسبوع.

هذا وتستمر شدة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وعمليات الإغلاق التي نشهدها في العديد من البلدان عالمياً والتي قد تتسع وبالأخص مع القلق من ظهور سلالات جديدة للفيروس التاجي خلال الآونة الأخيرة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 83.91 مليون ولقي 1,839,660 شخص مصرعهم في 222 دولة.