شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات ثاني جلسات عام 2021 على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات هذا الأسبوع وهذا الشهر وثاني جلسات عام 2021 على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وتراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية مؤشر ارتفع وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تسارع النمو إلى 18.3% مقابل 16.5% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تسارع النمو إلى 18.0%، وجاء ذلك، قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر إعلانات التوظيف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 9.2% مقابل 13.5% في تشرين الثاني/نوفمبر.

ونود الإشارة، التقرير التي تطرقت في مطلع هذا الأسبوع لاحتمالية فرض الحكومة اليابانية قيود في العاصمة اليابانية طوكيو للحد من تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا هناك، لا تزال تلقي بظلالها على شهية المخاطرة لدى المستثمرين وسط القلق من جائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 83.91 مليون ولقي 1,839,660 شخص مصرعهم في 222 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.07% ليخسر 1.22 نقطة ويصل إلى المستوى 1,793.37، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.12% ليخسر هو الأخر 32.40 نقطة ويصل إلى المستوى 27,225.98.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.54% ليربح 28.19 نقطة ويصل إلى المستوى 5,295.91، بينما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.09% ليخسر 3.05 نقطة ويصل إلى المستوى 3,499.90.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.32% ليخسر 87.83 نقطة ويصل إلى المستوى 27,384.98، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.12% ليربح 3.55 نقطة ويصل إلى المستوى 2,948.00.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 1.14% ليربح 149.41 نقطة ويصل إلى المستوى 13,241.05، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.17% ليخسر 11.35 نقطة ويصل إلى المستوى 6,672.90.