شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع بتأثير دعم مهم – تحليل صباحي – 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناد المؤشر لمستوى الدعم المهم 8,614.50، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 0.64% بما يعادل 54.842 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن ما كبح من مكاسب المؤشر هو بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولات المؤشر تصريف تشبعه الشرائي بها.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم المهم 8,614.50، ليستهدف مستوى المقاومة 9,000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,464.32 ومستوى المقاومة 8,800.00.