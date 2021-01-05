شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي بالقرب من الأعلى له في قرابة ثلاثة أعوام أمام نظيرة الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقراره بالقرب من الأعلى له في أكثر من عامين ونصف أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 03:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.31% إلى مستويات 0.7689 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7665، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7694، بينما حقق الأدنى له عند 0.7661.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر إعلانات التوظيف والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 9.2% مقابل 13.5% والتي عدلت من 13.9% في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.6 مقابل 57.5 في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساعاً إلى ما قيمته 66.0 مقابل 65.4.0.

وصولاً إلى مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في حلقة نقاش افتراضية تحت عنوان "إجراءات الاحتياطي الفيدرالي أثناء جائحة فيروس كورونا" في الاجتماع السنوية للجمعية الاقتصادية الأمريكية.