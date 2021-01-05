شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم زين السعودية (7030) في آخر جلساته، وذلك وسط تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.23% بما يعادل 0.30 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 13.96، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 15.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.36 ومستوى المقاومة 14.40.