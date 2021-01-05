شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناد السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.50% بما يعادل 0.08 نقطة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.98، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 18.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.86 ومستوى المقاومة 16.56.