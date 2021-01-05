الاقتصاد

مصرف الإنماء يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 05-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناد السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.50% بما يعادل 0.08 نقطة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.98، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 18.96.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.86 ومستوى المقاومة 16.56.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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