شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم دار الأركان (4300) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 0.47% بما يعادل 0.04 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط عودة استقراره أعلى مستوى المقاومة 8.70، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 9.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.38 ومستوى المقاومة 8.93.