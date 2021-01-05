شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يصعد بنطاق قناة سعريه – تحليل صباحي – 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.10% بما يعادل 0.80 نقطة، وذلك وسط تداولات السهم بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 71.89، ليستهدف مستوى المقاومة 76.81.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 71.89 ومستوى المقاومة 75.60.