شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يستفيد من استناده لخط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناد السهم لدعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وقد تزامن ذلك مع استناده أيضاً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 0.30% بما يعادل 0.04 نقطة، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.44، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 14.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.44 ومستوى المقاومة 14.00.