شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يغلق على ارتفاع ثمين – تحليل صباحي – 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أمانة للتأمين (8310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع استناده لمستوى الدعم المهم 35.60، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.23% بما يعادل 0.80 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 35.60، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 43.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.20 ومستوى المقاومة 39.30.