شكرا لقرائتكم خبر عن تشب وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تشب (8240) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.26% بما يعادل 0.40 نقطة، وقد جاء ارتفاع السهم نتيجة استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 31.05، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 33.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.05 ومستوى المقاومة 33.85.