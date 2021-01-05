شكرا لقرائتكم خبر عن المعذر ريت يعاني من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم المعذر ريت (4334) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.11% بما يعادل 0.01 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، كما يعاني السهم أيضاً من الضغط السلبي بسبب توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 9.01، ليستهدف مستوى الدعم 8.48.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.63 ومستوى المقاومة 9.10.