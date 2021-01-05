شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع النقل وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد مؤشر قطاع النقل (TTNI) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم 4,802.64، ليحقق المؤشر مكاسب بلغت نسبتها 1.27% بما يعادل 61.001 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 4,802.64، ليستهدف مستوى المقاومة 5,012.82.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4,747.31 ومستوى المقاومة 4,939.32.