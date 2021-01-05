وزيرة التجارة والصناعة: أكثر من 1900 طلب تحويل سيارات من بنزين لغاز فى أول ساعتين

الشارقة - اميمة ياسر -

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إننا تجاوزنا 1900 طلب لتحويل السيارات من بنزين لغاز في أول يوم من بدء المشروع، مضيفة أن 7 محافظات سوف تشهد مشروع الإحلال للمركبات كمرحلة أولى.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هناك استفادة كبيرة جدا من استخدام الطاقة النظيفة وهي الغاز، وسوف نتيح للمواطن الحصول على سيارة تعمل بالغاز، مضيفة أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز، موضحة أن البنوك المصرية تقدم عروضا لتمويل التحويل بـ فائدة 3% على فترات سداد طويلة تصل إلى 10 سنوات.

وتابعت أن السيارة التى تعمل بالغاز أقل استهلاكا من السيارة التى تعمل بالبنزين، ولو بتستخدم بنزين بـ 3000 جنيه في الشهر تستهلك غاز بـ 1400 جنيه فقط، مضيفة أن هناك تنسيقا كاملا بين كل جهات الدولة لتنفيذ المشروع بالكامل، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي وجه بزيادة نسبة المنتج المحلي في صناعة السيارات.