خطر اقتصادي يعقد المشهد في تركيا خلال 2021.. وأردوغان يتجاهل بقرارات "عنترية"

الشارقة - اميمة ياسر - من المقرر أن يتجاوز معدل التضخم في نهاية العام في تركيا توقعات البنك المركزي، مما يترك للمحافظ ناجي أغبال خياراً ضئيلاً وهو الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة في عام 2021.



ومن المحتمل أن تظهر البيانات الرسمية اليوم الاثنين ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة سنوية 14.2% خلال ديسمبر، بزيادة من 14% في الشهر السابق، وفقًا لمتوسط التقدير في استطلاع أجرته بلومبرغ، وهذا أعلى من التوقعات التي أعلنها البنك المركزي في أكتوبر عند 12.1% وتقريباً 3 أضعاف الهدف البالغ 5%.



وأدى ضعف الليرة والنمو الائتماني السريع مدفوعًا بأسعار الفائدة الحقيقية السلبية إلى إبقاء معدل نمو الأسعار في خانة العشرات طوال العام.

تولى أغبال المسؤولية بعد أيام فقط من تعديل أكتوبر، ووعد بسياسة نقدية بسيطة ورفع أسعار الفائدة بما يكفي لترويض التضخم. ومنذ ذلك الحين، رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 675 نقطة أساس إلى 17% مما أدى إلى استقرار الليرة مع عودة المستثمرين الأجانب. حسبما نشر موقع "العربية".



على الرغم من التغيير في توجيه السياسة، من غير المرجح أن يتباطأ نمو الأسعار إلى رقم واحد في العام المقبل أيضًا، وفقًا لكبير الاقتصاديين في غرانتي بي بي في إيه، نيهان زايا إيردم، حيث تتوقع استمرار السياسة النقدية المتشددة حتى نهاية العام المقبل.

وقالت إنه على الرغم من ارتفاع الليرة في ديسمبر، فإن ارتفاع أسعار نفط برنت إلى متوسط 50 دولارًا للبرميل أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود.

أدى الإصلاح الشامل الذي أجرته تركيا في نوفمبر لفريق الإدارة الاقتصادية - تثبيت أغبال واستبدال وزير الخزانة والمالية، إلى ارتفاع بنسبة 16% في الليرة مقابل الدولار.

ومع ذلك، تراجعت العملة التركية بنحو 19% عن العام السابق، مما زاد من ضغوط الأسعار الواسعة لأن المنتجين الأتراك يعتمدون على واردات المواد الخام والطاقة.

ارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول، أكبر مدن تركيا، بنسبة 1.36٪ في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، وفقًا لغرفة التجارة، كما تسارع تضخم التجزئة السنوي إلى 14.4% من 14.1% في نوفمبر.

كان ضعف العملة مدفوعًا إلى حد كبير بأسعار الفائدة المنخفضة التي قدمها سلف أغبال، الذي حدد تكاليف الاقتراض أقل من معدل التضخم.

إذا ارتفعت أسعار المستهلك بما يتماشى مع التقدير المتوسط البالغ 14.2% في الاستطلاع، فإن سعر الفائدة في تركيا سوف يتجاوز العام بحوالي 2.8%.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا انخفض 3.5% على أساس شهري في ديسمبر كانون الأول إلى 86.4 نقطة، إذ دفعت قفزة في وتيرة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أنقرة إلى فرض حظر تجول وإجراءات إغلاق.

وبلغ المؤشر في وقت سابق من العام الجاري مستوى قياسيا منخفضا على خلفية إجراءات لمكافحة فيروس كورونا. وارتفع لستة أشهر متتالية مع تخفيف القيود قبل أن يعاود النزول في نوفمبر تشرين الثاني.

وكانت آخر مرة تخطى فيها المؤشر حاجز المئة نقطة في مارس آذار 2018. وتشير أي قراءة فوق المئة إلى توقعات متفائلة وما دونها إلى تشاؤم، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وخلقت جائحة COVID-19 مزيجاً من الصدمات للشركات في جميع أنحاء تركيا على نطاق لم نشهده في التاريخ الحديث. وتدهورت قدرة وصول الشركات إلى التمويل لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبدون الدعم الكافي وفي الوقت المناسب، فإن الشركات القابلة للاستمرار، والتي تعتمد عليها سبل عيش عدد كبير من الأسر الفقيرة والضعيفة، تواجه خطر الإغلاق الدائم، مما يهدد الوظائف ويهدد احتمالات الانتعاش الاقتصادي السريع. حسبما نشر موقع "العربية".

وقالت ستيفكا سلافوفا كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي الشهر الحالي، إن التمويل المقدم من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار سيذهب إلى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في تركيا، والتي تعد المصدر الرئيسي للتوظيف للأسر الفقيرة وشبه الفقيرة، وتمثل أكثر من 40% من العمالة في قطاع التصنيع.

كما سيوفر المشروع التمويل في شكل دعم قابل للسداد على أساس الأداء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، بما في ذلك الشركات المبتكرة التي تأثرت سلبًا بفيروس COVID-19 ولكنها تظل مجدية من الناحية المالية، ومن المرجح أن تنجو من الأزمة، إذا كان بإمكانها الحصول على تمويل لتلبية احتياجاتهم المؤقتة من السيولة.