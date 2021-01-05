شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تراجعه لينهي تداولات اولى جلسات الأسبوع امس الاثنين منخفضا عند مستوى 6032 نقطة، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 6050 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لأسفل مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 5850 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6130 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,977 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,061 نقطة