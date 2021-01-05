شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الاثنين في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 10477 نقطة، في ظل تدني كمية التداول، ويواجه المؤشر حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على المؤشر لأسفل مرة أخرى لاعادة اختبار مستوى الدعم 10400 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10550 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,448 وبين مستوى المقاومة هو 10,521 نقطة