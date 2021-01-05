شكرا لقرائتكم خبر عن "تسلا" تواصل قفزاتها القياسية وقيمتها السوقية تتخطى 700 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات يوم الإثنين مسجلا مستوى قياسيا جديدة مما دفع القيمة السوقية لصانعة السيارات الكهربائية إلى أعلى مستوى 700 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها.



يأتي ذلك في أعقاب إعلان شركة السيارات الكهربائية الأمريكية عن بيانات قوية حول تسليم النسخ الجديدة للمستهلكين.



وأعلنت "تسلا" تسليم 180.6 ألف سيارة كهربائية من موديلاتها المختلفة خلال الربع السنوي الأخير من عام 2020 بينما تم إنتاج 179.75 ألف وحدة خلال نفس الفترة.



وأضافت "تسلا" أن إجمالي ما سلمته من سيارات في العام الماضي بلغ 499.550 ألف وحدة، وهو أقل قليلا من الهدف الذي أعلنته بتسليم 500 ألف وحدة.



وفي ختام التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 3.4% وأغلق جلسة الإثنين عند 729.7 دولار، وهو الأعلى على الإطلاق، وسجل السهم أعلى سعر في الجلسة عند 744.4 دولار مما دفع القيمة السوقية إلى 704 مليارات دولار، في حين بلغ أدنى سعر عند 717.1 دولار.