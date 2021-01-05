شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "كوالكوم" ينخفض 2.5% رغم إعلان تطوير رقاقة إلكترونية جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "كوالكوم" التنولوجية خلال تعاملات يوم الإثنين على الرغم من إعلان الشركة عن تطوير رقاقة إلكترونية جديدة.



وذكرت شركة "كوالكوم" أنها طورت رقاقة من نوع "سناب دراجون 480" قادرة على دعم تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس "5 جي" في الجوالات المتدنية الأسعار.



وأضافت "كوالكوم" أن هذه الرقاقة الإلكترونية مصممة بطريقة تسمح باستخدامها على نطاق واسع في العديد من الجوالات على مستوى العالم مشيرة إلى أن متوسط تكلفة تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس مرتفعة.



وأوضحت أن التكلفة في الجوال الواحد تصل إلى 500 دولار لاستيعاب تكنولوجيا "5 جي" بينما نجحت في تطوير رقاقة تسمح بإضافة هذه التكنولوجيا بتكلفة تتراوح بين 125 و250 دولارا.



وشددت على أن رقائق "سناب دراجون 480" سوف تفوق القدرات التي تتمتع بها سابقتها "سناب دراجون 460" من الناحية التقنية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "كوالكوم" بنسبة 2.5% وأغلق جلسة الإثنين عند 148.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 155.1 دولار وأقل سعر عند 147.1 دولار.