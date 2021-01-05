شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق أولى جلسات العام على انخفاض و"الداو جونز" يهبط بأكثر من 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الإثنين (أولى جلسات عام 2021)، وذلك في ظل متابعة لصيقة لتطورات أزمة فيروس "كورونا".



وصرح المستشار الصحي للبيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" بأن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا سريعة وشديدة التفشي ظهرت في مدينة نيويورك الأمر الذي يدق ناقوس الخطر.



من جانبها، توقعت شركة "موديرنا" تسليم 100 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الربع السنوي الأول من عام 2021.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.9% وأغلقت جلسة نيويورك عند 47.62 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 49.8 دولار وأقل سعر عند 47.3 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 1.4% إلى 51.09 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 53.3 دولار وأقل سعر عند 50.7 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.2% (ما يعادل 382 نقطة) إلى 30224 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 30674 نقطة وأقل مستوى عند 29881 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.5% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 3700 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3769 نقطة وأقل مستوى عند 3662 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 1.5% (ما يعادل 190 نقطة) إلى 12698 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 12985 نقطة وأقل مستوى عند 12543 نقطة.