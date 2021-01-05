شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تواصل مكاسبها في العام الجديد وتغلق على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا في ختام جلسة يوم الإثنين لكنها قلصت المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالتعاملات، وذلك بالتزامن مع استقرار سلبي للدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية.



هذا، وقد سجلت عقود الصويا والذرة أعلى مستويات منذ ست سنوات ونصف في جلسة الإثنين نتيجة المخاوف المرتبطة بجفاف الطقس وتعطل الإمدادات والصادرات من دول أمريكا الجنوبية فضلا عن متابعة أزمة "كورونا" والطلب الصيني.



كانت وسائل إعلامية قد كشفت عن أن مفاوضات تجري بين اتحاد العمال ومسؤولين حكوميين في الأرجنتين لإنهاء إضراب أثر سلبا على الصادرات الأرجنتينية من الصويا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:41 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس/آذار بنسبة 0.1% إلى 13.13 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر في الجلسة عند 13.49 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 13.01 دولار.