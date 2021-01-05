شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بأكثر من 3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الإثنين بشكل ملحوظ وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وإقبال من جانب المستثمرين على الملاات الآمنة.



يأتي ذلك في ظل متابعة عن كثب لتطورات أزمة فيروس "كورونا" على مستوى العالم حيث أعادت عدة دول فرض قيود الإغلاق والعزل بسبب ارتفاع الإصابات بالفيروس.



هذا، وكانت جامعة "جون هوبكينز" قد أعلنت أن عدد الإصابات بالفيروس تجاوز حاجز 85 مليون حالة على مستوى العالم في حين بلغ عدد الوفيات 1.85 مليون شخص حتى اللحظة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:32 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 3.6% أو ما يعادل 95 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 27.364 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 27.760 دولار في حين سجل أقل سعر عند 26.730 دولار.