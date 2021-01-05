شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات (NINV) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل ليغلق امس الاثنين عند مستوى 130 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه استمرار الضغوط البيعية على السهم للوصول به لمستويات قد تصل الى 125 فلس كمستوى أول ثم 106فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 143 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 128.7 بينما مستوى المقاومة هو 132.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط