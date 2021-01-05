شكرا لقرائتكم خبر عن الامتياز (ALIMTIAZ) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم سلسلة من التراجعات خلال الأسبوع الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى110 فلس، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة بيع، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 101 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 117 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 107 بينما مستوى المقاومة هو 111 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط