شكرا لقرائتكم خبر عن المعامل (KCPC) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 402 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 410 فلس، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 350 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 410 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 385 بينما مستوى المقاومة هو 410 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط