شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الطاقة (ENERGYH) يشهد خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم خسائر كبيرة خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 27 فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم الهام عند 23 فلس كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بعدم اختراق السهم لمستوى 31 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 26.0 بينما مستوى المقاومة هو 28.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط