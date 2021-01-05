شكرا لقرائتكم خبر عن حيات كوم (HAYATCOMM) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 51 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم منذ منتصف الشهر الماضي، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 45 فلس كمستوى أول ثم 25 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 64 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 49.3 بينما مستوى المقاومة هو 54.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط