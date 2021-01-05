شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقارينرا السابقة منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 599 فلس، مخترقا بذلك الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 580 فلس كمستوى أول ثم 550 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 620 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 597.0 بينما مستوى المقاومة هو 603.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط