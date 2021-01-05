شكرا لقرائتكم خبر عن مدار (MADAR) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 94٫10 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 90٫80 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 88 فلس كمستوى أول ثم 79 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 97 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 89.5 بينما مستوى المقاومة هو 93.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط