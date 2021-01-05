شكرا لقرائتكم خبر عن هيومن سوفت (HUMANSOFT) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 3750 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 3600 فلس كمستوى أول ثم 3350 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3900 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 3,700 بينما مستوى المقاومة هو 3,800 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط