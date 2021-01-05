شكرا لقرائتكم خبر عن ياكو (YIACO) يخسر مكاسبه الخمس -تحليل صباحي- 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخمس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 722 فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 500 فلس مرة أخرى خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 1000 نقطة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 670 بينما مستوى المقاومة هو 750 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط