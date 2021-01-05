شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 2٫20 ريال،لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض لمستويات قد تصل الى 2٫05 ريال كمستوى الو ثم 1٫70 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫35 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.14 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.23 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط