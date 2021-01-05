شكرا لقرائتكم خبر عن الهند وباكستان ومصر الأكثر رفداً للسياح في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

بعد استئناف حركة السياحة الدولية في دبي اعتباراً من يوليو/تموز 2020، استقبلت دبي 1.1 مليون سائح دولي في الفترة ما بين يوليو ونوفمبر 2020، وذلك وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة».

وأظهرت بيانات «دبي للسياحة» أن دبي استقبلت نحو 343 ألف سائح دولي خلال نوفمبر، مقارنة بـ 341 ألف سائح في أكتوبر 2020، وذلك ارتفاعاً من عدد الزوار خلال سبتمبر حوالي 242 ألفاً.

4.94 مليون زائر دولي

وبحسب البيانات، وصل عدد زوار دبي في مرحلة ما قبل تفشي الوباء في الربع الأول من العام الجاري نحو 3.84 مليون زائر دولي، وذلك مع تأثر أعداد الزوار في مارس الماضي. ومع عودة استقبال السياحة الدولية في دبي، استقبلت دبي من يوليو حتى نوفمبر نحو 1.1 مليون زائر، ليصل إجمالي أعداد الزوار منذ بداية العام 2020، باستثناء شهور الإغلاق بسبب تداعيات «كوفيد-19» «إبريل ومايو ويونيو» نحو 4.94 مليون زائر دولي.

الهند أكبر الأسواق

كما أظهرت البيانات أنه خلال الفترة ما بين يوليو ونوفمبر 2020، جاءت الهند في صدارة الدول المصدرة لسياح دبي خلال 5 أشهر بـ 286.3 ألف سائح دولي، ثم جاءت باكستان في المرتبة الثانية بـ 95.8 ألف زائر، ثم مصر بنحو 72.5 ألف زائر، ثم المملكة المتحدة 70.2 ألف زائر، ثم فرنسا 37.6 ألف زائر، ثم كازاخستان 34.6 ألف زائر، ثم الولايات المتحدة 33.1 ألف زائر، والسودان 27.6 ألف زائر، وروسيا 26.1 ألف زائر وإثيوبيا 25.2 ألف زائر.

وعلى صعيد المناطق فقد أظهرت البيانات أن منطقة جنوب آسيا استحوذت على 37% من الزوار القادمين إلى دبي، ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا الغربية بنسبة 15% لكل منطقة، وكانت حصة روسيا ورابطة الدول المستقلة 10% وإفريقيا 8% و5% لكل من الأمريكتين ودول شمال وجنوب شرق آسيا، و4% من دول مجلس التعاون الخليجي.

51 % متوسط الإشغال

وبلغ متوسط إشغال فنادق دبي نحو 51%، وكانت الشقق الفندقية الأعلى إشغالاً بنسبة 64%، ثم الشقق الفخمة 61%، ثم فنادق 1-3 نجوم 56%، ثم 4 نجوم 49%، ثم 5 نجوم 42%. وبلغ عدد الغرف الفندقية المحجوزة حتى نوفمبر 2020 نحو 15.66 مليون.

وارتفعت مدة إقامة النزلاء إلى 4.2 ليلة.

وتراجع معدل السعر اليومي في 2020 إلى 329 درهماً، مقارنة بت 405 دراهم، كما تراجع العائد من الغرف المتوفرة إلى 172 درهماً، مقارنة ب 303 دراهم.

ومع دخول فنادق جديدة، واستئناف البعض الآخر للعمليات بعد التعليق بسبب «كوفيد-19»، ازداد عدد المنشآت الفندقية في دبي بنحو 9 منشآت خلال نوفمبر ليصل العدد الإجمالي إلى 687 منشأة، كما ارتفعت الطاقة الاستيعابية بنحو 1546 غرفة لتصل إلى 120206 غرف فندقية بنهاية نوفمبر.

39 منشأة فندقية قائمة وجديدة

ودخلت 39 منشأة فندقية إلى المعروض الفندقي في دبي خلال الفترة ما بين سبتمبر ونوفمبر 2020، موزعة ما بين منشآت جديدة تفتتح أبوابها للمرة الأولى، ومنشآت قائمة استأنفت عملياتها مرة أخرى بعد تعليق عملياتها خلال فترة الإغلاق بسبب الوباء.

واتخذت بعض المنشآت الفندقية قراراً بتعليق عملياتها مؤقتاً، بسبب الوباء، فيما اتجه بعضها نحو إعادة تجديد منشآتها كلياً أو جزئياً للاستفادة من فترة الإغلاق الكامل وتوقف حركة السياحة الدولية.

تعافي القطاع السياحي وفنادق تؤكد «نفاد» المعروض شهدت معدلات حجز الفنادق في الإمارات نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، مستفيدة من ارتفاع حركة حجوزات السفر إلى الإمارات خلال فترة الأعياد ورأس السنة الميلادية، ونمو معدلات السياحة الداخلية. وواصل القطاع الفندقي في الدولة تعافيه من الظروف الاستثنائية التي فرضها تفشي وباء «كورونا»، خصوصاً مع مواصلة الناقلات الوطنية عملياتها التوسعية واستئناف رحلاتها من وإلى الوجهات الجديدة حول العالم. وعاد مصطلح «نفدت» الذي يشير إلى نفاد كامل المعروض في الفندق للظهور في أبرز مواقع وتطبيقات حجز الفنادق في الإمارات في مؤشر واضح على حجم الطلب المتنامي على الحجوزات في الدولة. وعلقت مصادر عاملة في قطاع السياحة والسفر على أن الثقة في الخطوات الاحترازية التي تتبعها الإمارات أسهمت في ارتفاع معدلات الإقبال على السفر إلى الدولة، إضافة إلى الخيارات المتعددة وتنوع البرامج السياحية التي يوفرها القطاع السياحي في الدولة. واستفاد القطاع الفندقي في الدولة من الحجوزات الداخلية، بعد أن كشفت تقارير متفرقة، ارتفاع الطلب الداخلي على حجز الفنادق خلال فترة رأس السنة، خصوصاً مع تزامنها مع عطلة المدارس، وشهدت المنتجعات القريبة من مراكز الاحتفالات، والحدائق الترفيهية، والمنتجعات الصحراوية النسب الكبرى من الطلب. وتفاعلت مختلف القطاعات المعنية مع حملة «أجمل شتاء في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، معلنة مجموعة متنوعة من الفعاليات والاحتفالات. وقد أعلنت إمارات الدولة عن سلسلة من الفعاليات والعروض السياحية والترفيهية احتفالاً بأجمل شتاء في العالم، والذي تتميز به الدولة في هذا الموسم من كل سنة. (وام)